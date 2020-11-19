Muğla Valisi Orhan Tavlı, Deniz Ticaret Odası temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Muğla Valisi Orhan Tavlı, İMEAK (İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri) Deniz Ticaret Odası Bodrum, Marmaris ve Fethiye temsilcileriyle buluştu.
Akyaka Orman Kampında düzenlenen toplantıya, Vali Orhan Tavlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan ve Anadolu Deniz Motorları Taşımacılar Birliği Başkanı Coşkun Cengiz katıldı.
Bu yılki deniz turizminin değerlendirildiği toplantıda, Muğla'nın deniz turizmi potansiyeliyle, ülke ekonomisine sağladığı katkılar ve denizcilik sektörü hakkında istişarede bulunuldu.
Toplantıda, salgın sürecinde ve 2021 yaz sezonunda alınması gereken önlemler görüşüldü.
- Kaynak: AA
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