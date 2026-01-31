Muğla'ya 2,5 milyar TL'ye ulaşın eğitim yatırımı - Son Dakika
31.01.2026 10:46
Muğla'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan ödenekler ve Muğla Valili koordinasyonunda Muğla genelinde hayata geçirilecek ve toplam büyüklüğü 2,5 milyar TL'ye ulaşan eğitim yatırımları ile Muğla'nın eğitim vizyonunun ileriye taşınması hedefleniyor.

Muğla'da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan ödenekler ve Muğla Valili koordinasyonunda Muğla genelinde hayata geçirilecek ve toplam büyüklüğü 2,5 milyar TL'ye ulaşan eğitim yatırımları ile Muğla'nın eğitim vizyonunun ileriye taşınması hedefleniyor.

Muğla'nın eğitim vizyonunu daha ileriye taşıyacak yatırım programı kapsamında; 16 dershaneli Bodrum Akyarlar İlkokulu, 15 dershaneli Hüseyin Boyacı İlkokulu, 4 dershaneli Ş. Barış Akay Anaokulu, 15 dershaneli Dalaman Atakent Ortaokulu, Fethiye 8 dershaneli Gazi Anaokulu, 16 dershaneli Gazi İlkokulu, 16 dershaneli Gazi Ortaokulu ve 16 dershaneli Patlangıç İlkokulu.

Eğitim yatırımlarında Köyceğiz ilçesinde 8 dershaneli Döğüşbelen Ortaokulu ve 4 dershaneli Nusret Akbaş İlkokulu. Marmaris ilçesinde 16 dershaneli Aksaz Ortaokulu, Menteşe'de 16 dershaneli Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu ve 24 dershaneli Şehbal Baydur Ortaokulu. Milas'ta 24 dershaneli Dr. Mete Ersoy İlkokulu, 24 dershaneli Semiha Altunkan İlkokulu, Ortaca ilçesinde 20 dershaneli Naciye Tınaztepe Ortaokulu ve 4 dershaneli Yerbelen İlkokulu, Ula'da16 dershaneli Atatürk İlkokulu, 12 dershaneli Atatürk Ortaokulu olmak üzere toplam 276 dershaneden oluşan 19 yeni okul binası inşa edilecek.

Dershanelerin yanı sıra laboratuvarlar, çok amaçlı salonlar, kütüphaneler, atölyeler ve sosyal alanları içeren modern eğitim yapılarıyla öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimleri bütüncül bir yaklaşımla destekleneceği açıklandı.

Muğla Valiliği koordinasyonunda 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda güçlü bir eğitim altyapısının oluşturulması hedefiyle İl Yatırım Programı kapsamında inşa edilecek 2,5 milyar TL yatırım büyüklüğüne ve 276 dershaneden anaokulu, ilkokul ve ortaokul binalarından oluşan eğitim yatırımlarının yanı sıra, Devlet Yatırım Programı kapsamında inşa edilmesi planlanan ve onay sürecindeki lise binası projelerine ilişkin süreçler de yakından takip edildiği açıklandı.

Eğitime yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini, çocukların güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamlarında eğitim görmelerinin, en temel önceliklerden olduğunu belirten Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık; Muğla'da eğitim yatırımlarının ilgili tüm kurumlarımızla güçlü bir iş birliği içerisinde, planlı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Vali Akbıyık, bu önemli yatırımların Muğla eğitimine kazandırılmasında sundukları güçlü destek ve katkılar dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Muğla, Son Dakika

