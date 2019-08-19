Son Dakika Haberleri: Muğlaspor'a tahsis edilen otobüste yer alan kaplama istifa getirdi
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Muğlaspor'a tahsis edilen otobüste yer alan kaplama istifa getirdi

1 saat önce

TFF 3. Lig ekibi Muğlaspor'a tahsis edilen otobüste, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün fotoğraflarının yer alması tepkilere yol açtı. Fikir sahibi olan Muğlaspor Başkan Vekili Tahir Ünsal istifa etti.

Muğlaspor'a tahsis edilen otobüste yer alan kaplama istifa getirdi, System.String[]

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Muğlaspor'da ilginç bir istifa olayı yaşandı. Yeşil-beyazlı kulübe tahsis edilen yeni otobüsün giydirmesinde iki siyasetçinin fotoğrafının yer alması taraftarların tepkisini çekti.

BAŞKAN VEKİLİ İSTİFA ETTİ

Takım otobüsünün arka bölümünde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün fotoğraflarının yer alması sosyal medyada eleştiriye neden olurken, fikir sahibi olduğunu belirten Başkan Vekili Tahir Ünsal istifa etti.

"KİMSEYE KIRGIN VE KIZGIN DEĞİLİM"

Tahir Ünsal, "Bu fotoğrafların konulması, sağladıkları destekten dolayı benim fikrimdi. Bu kadar eleştirilebileceğini hiç beklemedim. Yanlış yorumlanabileceğini ve siyasete çekilebileceğini ne yazık ki öngöremedim. Yaşadığımız sıkıntıları bilmiş olsaydınız, bu katkının bizler için ne kadar değerli olduğunu ve bu şekilde teşekkürümüzü ifade etmiş olmamızı belki daha anlayışla karşılayabilirdiniz. Kimseye kırgın ya da kızgın değilim" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:04 Kaynak: DHA
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