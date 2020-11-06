Muğlaspor'da yüzler gülüyor
06.11.2020 13:33
MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden ve deplasmanda Modafen'i 2-1 yenerek 7'nci haftada galibiyetle tanışarak düşme hattından kurtulan Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ederek çifte sevinç yaşadı.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden ve deplasmanda Modafen'i 2-1 yenerek 7'nci haftada galibiyetle tanışarak düşme hattından kurtulan Muğlaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ederek çifte sevinç yaşadı. Kupada ikinci turda Kızılcabölükspor'u seri penaltı atışlarıyla eledikten sonra üçüncü turda TFF 1'inci Lig ekibi Yılport Samsunspor'a konuk olan yeşil-beyazlılar, güçlü rakibini 3-1'lik skorla saf dışı bırakarak moral buldu. Muğlaspor'da rakip fileleri iki kez sarsan İbrahim Can Köse, attığı gol sonrası İzmir depreminde enkazdan sağ çıkan 3 yaşındaki Elif bebeğin simge haline gelen parmak tutma hareketini yaparak depremzedelere destek verdi.
- Muğla
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