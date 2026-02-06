Muğlaspor İnegölspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Muğlaspor İnegölspor Maçına Hazırlanıyor

Muğlaspor İnegölspor Maçına Hazırlanıyor
06.02.2026 10:43
Muğlaspor, İnegölspor maçı hazırlıklarını sürdürerek şampiyonluk hedefini güçlendiriyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor, hafta sonu oynanacak İnegölspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kepezspor deplasmanında Yasin Abdioğlu'nun ikinci yarıda kaydettiği gollerle 2-1 kazanan ve puanını 50'ye yükselterek 2. sıradaki yerini koruyan Muğlaspor, şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha geride bıraktı. Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte moral ve motivasyonun en üst seviyede olduğu gözlendi.

"Oyun gücümüzle kazandık"

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Besim Durmuş, Kepezspor karşısında sergilenen futboldan memnun olduğunu dile getirdi. Durmuş, sürekli oyun güçleriyle maça sahip çıkarak kazandıklarını belirtti.

"Heyecanımız artıyor"

Ligin sonuna yaklaştıkça heyecanın arttığını ifade eden deneyimli teknik adam, İnegölspor maçıyla ilgili şunları söyledi:

"Hafta sonu oynayacağımız İnegöl maçı bizim için çok önemli. Her hafta tüm dikkatimizi ve konsantrasyonumuzu sıradaki maça ayırıyoruz. Artık finale yaklaşıyoruz ve kendimizi çok iyi hissediyoruz. Taraftarımızın desteğiyle galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz"

Takımdaki güncel durum hakkında da bilgi veren Durmuş, cezaları sona eren 4 oyuncunun takıma katılmasıyla kendilerini daha güvenli hissettiklerini belirtti. Durmuş, "Cezası biten arkadaşlarımızdan bir veya ikisi İnegöl maçında süre alabilir" ifadelerini kullandı.

Puan cetvelinde liderlik yarışını soluk soluğa sürdüren Muğlaspor, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı İnegölspor maçını da kayıpsız geçerek zirve yürüyüşünü perçinlemeyi hedefliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
