Muğlaspor Zorlandı Ama Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Muğlaspor Zorlandı Ama Kazandı

Muğlaspor Zorlandı Ama Kazandı
26.01.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğlaspor, Beykoz Anadoluspor'u 2-1 yenerek 2. sıradaki yerini korudu. Teknik direktör Durmuş, son dakikalardaki zorluğu vurguladı.

Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, deplasmanda Beykoz Anadoluspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından maçın özellikle son bölümüne dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, "Maçın 70 dakikası harikaydı ama son 10 dakika bu sezonun en zor anlarıydı" dedi.

Muğlaspor, TFF 2. Lig'de hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Beykoz Anadoluspor'u 2-1 mağlup ederek liderlik yarışındaki iddiasını sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekip, maç eksiğine rağmen 44 puanla 2. sıradaki yerini aldı.

Muğlaspor Teknik Direktörü Besim Durmuş şu açıklamalarda bulundu:

"Hafta sonu oynadığımız maçın zor olacağını biliyorduk. Her ne kadar olursa olsun kazanan davranışımızı ortaya koyup yarışmak istiyoruz. Bu sezon başından beri hayalimiz buydu. Ligin boyu kısaldıkça da bulunduğumuz yerden ayrılmak istemiyoruz"

"Maç tamamen bizim kontrolümüz altındaydı"

Beykoz karşılaşmasının iki takım açısından da zor geçtiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Beykoz maçı iki taraf için de zordu. Zemin ağırdı. Maçın tamamına yakın bir bölümünü önde geçirdik ve iyi oynadık. Savunmada ve hücumda oyuna hakimdik. 70-80'inci dakikalara kadar çok zevkli bir maç oldu, maç tamamen bizim kontrolümüz altındaydı" dedi.

"Kaptanımızın sakatlığı savunmada boyumuzu kısalttı"

Maçın son bölümünde ciddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Durmuş, şunları söyledi:

"Maçın son 10-15 dakikasında çok büyük sorunlar yaşadık. Berabere bitebilirdi, son dakika gol yedik, bir tane daha yiyebilirdik. Maçın 70 dakikası için 'harika' diyebilirim ama son dakikalar için aynı şeyi söyleyemem. Skoru aldıktan sonra içgüdüsel olarak daha rahatladık. Ön alan baskısına devam ettik, halbuki daha koruyucu amaçlı ikinci bölgede kalabilirdik. Oyunu kendi haline bıraktık. Maalesef bu süreçte kaptanımız Mehmet'in sakatlanıp çıkması savunmada boyumuzu kısalttı. Rakip uzun toplara dönünce karambol toplardan sıkıntı yaşadık ve oyun kontrolü bizden çıktı. Bu sezon yaşadığımız en zor 10 dakikaydı"

Bu sürecin kendileri için önemli bir ders olduğunu vurgulayan Durmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onun dışında oyunumuz tamamen iyiydi. Oyuncularımız seyrederek ve analizini iyi yaparak maçların sonunda kazandıktan sonra korumayı iyi yapmamız gerektiğini bir kez daha öğrendik. Bu bize ders oldu. Pahalıya da patlayabilirdi. Kazandık, oyuncuları ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bundan sonraki düşüncemiz Buca maçını kazanmak" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğlaspor Zorlandı Ama Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
TMSF, Bank Pozitif’i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat’ta TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta
Trump’tan Kanada’ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd Trump'tan Kanada'ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd
Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

18:13
Emre Mor’un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
18:12
Kar yağışı değil küçük kıyamet ABD’de 200 milyon kişi tehdit altında
Kar yağışı değil küçük kıyamet! ABD'de 200 milyon kişi tehdit altında
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 18:46:48. #7.11#
SON DAKİKA: Muğlaspor Zorlandı Ama Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.