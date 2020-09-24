Muhalif Navalny'nin banka hesapları donduruldu - Son Dakika

Muhalif Navalny'nin banka hesapları donduruldu

Rus muhalif Alexei Navalny'nin banka hesapları donduruldu.

Muhalif Navalny'nin banka hesapları donduruldu, System.String[]

Rus muhalif Alexei Navalny'nin banka hesapları donduruldu.

Rus muhalif Alexei Navalny geçtiğimiz Ağustos ayında Sibirya'nın Omsk kentinden Moskova'ya uçuşu sırasında rahatsızlandıktan sonra tedavi için Almanya'ya gönderilmişti. Navalny, uzun süren tedavisinin ardından dün taburcu edilmişti. Rusya'nın, taburcu edilen Rus liderin banka hesaplarını doldurduğu ve Moskova'da bulunan evine el konduğu açıklandı.

Ne olmuştu

Omsk kentinden 20 Ağustos'ta Moskova'ya dönerken uçakta fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhalif lider Alexei Navalny, 22 Ağustos'ta tedavisi için Almanya'nın başkenti Berlin'e getirilmişti. Berlin'deki Charite Hastanesi 24 Ağustos'ta Navalny'nin zehirlendiğine dair bulgulara rastlanıldığını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Rusya İçişleri Bakanlığının Sibirya Federal Bölgesi'ne bağlı Ulaştırma Servisi 27 Ağustos'ta olayla ilgili ön soruşturma başlatmış, ilk edinilen delillerde zehirlenmeye dair bir kanıtın bulunmadığı ifade edilmişti. Geçtiğimiz 2 Eylül'de ise Navalny'nin kan örneklerinde Novichok ile zehirlendiğine dair "kesin kanıtlar" sunduğunu belirtilmişti.

Navalny'nin ailesi ise Rus muhalifin zehirlenmesinde Rusya'nın sorumlu olduğunu savunmuş, ancak Kremlin Sarayı iddiaları yalanlamıştı. - MOSKOVA

Alexei Navalny, Ağustos, Banka, Rus, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Muhalif Navalny'nin banka hesapları donduruldu - Son Dakika


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