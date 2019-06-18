Son Dakika Haberleri: Muhammed Mursi'nin vefatı
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Muhammed Mursi'nin vefatı

1 saat önce

Nallıhan ve Beypazarı belediye başkanları, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye ve başsağlığı mesajları paylaştı.

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Nallıhan ve Beypazarı belediye başkanları, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziye ve başsağlığı mesajları paylaştı.
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, yaklaşık 5 yıldır cezaevinde tutulan Mursi'nin bir demokrasi şehidi olduğunu, Allah'tan rahmet dilediğini belirtti.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da mahkeme salonunda şehit olan Mursi'nin mücadelesine, cesaretine, zulme direnişine şahit olduklarını, Mursi'nin hatırasının Mısır halkının ve İslam aleminin gönlünde yaşayacağını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:37 Kaynak: AA
Mısır, Beypazarı, Nallıhan, Muhammed Mursi, Güncel
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