Son Dakika Haberleri: Muhammed Şengezer'e Porto ve Atletico Madrid'den yakın takip
Son Dakika Spor Haber

Muhammed Şengezer'e Porto ve Atletico Madrid'den yakın takip

48 dakika önce

Bursaspor'un genç file bekçisi Muhammed Şengezer, Atletico Madrid ve Porto'nun radarında.

Muhammed Şengezer'e Porto ve Atletico Madrid'den yakın takip, System.String[]
Bursaspor'un genç file bekçisi Muhammed Şengezer, Atletico Madrid ve Porto'nun radarında.
Yeşil-beyazlıların 22 yaşındaki kalecisi Muhammed Şengezer, transfer piyasasının öne çıkan isimlerinden biri oldu. Bursaspor Kulübü'nün altyapısından yetişen ve üç sezondur A takım kadrosunda yer alan genç eldiven, geçen sezon gösterdiği başarılı grafikle öne çıktı. Geçen sezon A Milli Takım'a çağrılan Muhammed ile yurt dışından önemli kulüpler ilgileniyor. Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunan genç eldiveni, İspanyol Atletico Madrid ve Portekiz'in Porto kulüpleri yakın takibe alırken, Muhammed Şengezer'in ismi yurt içinden de Galatasaray ile anılıyor.
ATLETICO RAPOR İSTEDİ
Samet Aybaba'nın ekibinde yer alan genç antrenör Selçuk Erdoğan, birlikte çalıştığı Muhammed için övgü dolu sözler sarf etti. Muhammed Şengezer'in kariyerinde çalıştığı en yetenekli kaleci olduğunu belirten Erdoğan, geçen sezon da yurt dışından kulüplerin genç oyuncuyu takip ettiğine işaret ederek, "Atletico Madrid ve Porto yetkilileri, Muhammed'i izledi. Atletico'nun kaleci antrenörü Muhammed hakkında raporlar istedi" dedi.
LİLLE'İN DE İLGİSİ VARDI
Daha önce de Fransa'nın Lille kulübü, Muhammed Şengezer'i takibe almıştı. Fransız yetkililerin raporu üzerine oyuncu transfer listesine dahil edilmişti. Muhammed'in menajeri tarafından da Lille'in ilgisi doğrulanmıştı. Sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek olan Muhammed Şengezer için Bursaspor yönetimi ise beklemede. Resmi bir teklifin gelmesi halinde durumun değerlendirileceği öğrenilirken, önemli bir bonservis bedeli karşılığında Muhammed'in satılmasının yönetimin tercihleri arasında olduğu belirtildi.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:23 Kaynak: DHA
portekiz, bursaspor, atletico madrid, porto, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ergin Ataman, final maçında neden oturduğunu açıkladı! Fenerbahçe'den Renato Sanches bombası! Fenerbahçe, Mehmet Topal ile yollarını ayırdı Süleyman Hurma, Mehmet Topal için teklif yapacaklarını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 11:11:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhammed Şengezer'e Porto ve Atletico Madrid'den yakın takip
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]