Bir dönem yayınladığı videolarla adından sıkça söz ettiren Muhammed Yakut, Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakut'un ölümünün ardından suikast iddiaları gündeme geldi.
Almanya'da kısa süre önce cezaevinden tahliye edilen Yakut'un, sabaha karşı fenalaşarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ölüm nedeni ilk olarak "kalp krizi" olarak açıklandı. Ancak bazı çevreler bunu yeterli bulmadı.
Gazeteci Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yakut'un ölümünün normal görünmediğini savunarak "Olayın içinde suikast durumu var mı, yok mu araştırılması gerekir. Kalp krizi denmiş olsa da normal bir ölüme benzemiyor" ifadelerine yer verdi.
Muhammed Yakut'un cenazesinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirileceği öğrenildi. Yakut'un ölümünün ardından Almanya'da resmi makamların soruşturma başlatıp başlatmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Yakut, geçmişte yayınladığı videolarda çeşitli siyasi ve bürokratik isimlerle ilgili iddialarda bulunmuş, bu paylaşımları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
Son Dakika › Gündem › Muhammed Yakut'un ölümü hakkında bomba iddia - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?