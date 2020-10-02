Mühendisler at sırtında görev yaptı - Son Dakika

ADANA'nın Aladağ ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 6'ncı Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü'nde görevli mühendisler, arazi çalışmaları kapsamında gittikleri dağlık mahallenin bazı bölgelerine araçla ulaşamayınca, köylülerin verdiği atların sırtında görev yaptı.

İlçeye bağlı Kışlak Mahallesi'nde görevlendirilen DSİ 6'ncı Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü'nde görevli mühendisler, dağlık arazi yapısı nedeniyle araçlarıyla ilerleyemeyince yardımlarına köylüler koştu. Köylülerin getirdiği atlara binen mühendisler, arazide ilerleyerek çalışmalarını yaptı.DSİ 6'ncı Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta, her şartta ve her koşulda çalışan meslektaşlarına teşekkür etti.