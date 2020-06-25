Muhtar, diktiği 10 bin fidanla köyünü yeşillendirdi - Son Dakika

Muhtar, diktiği 10 bin fidanla köyünü yeşillendirdi

Muhtar, diktiği 10 bin fidanla köyünü yeşillendirdiANKARA'nın Haymana ilçesine bağlı Alahacılı köyü muhtarı Ercan Hamdemir (33) seçildiğinden bu yana yaklaşık 10 bin fidan dikerek köyünü yeşillendirdi.

Muhtar, diktiği 10 bin fidanla köyünü yeşillendirdi

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ANKARA'nın Haymana ilçesine bağlı Alahacılı köyü muhtarı Ercan Hamdemir (33) seçildiğinden bu yana yaklaşık 10 bin fidan dikerek köyünü yeşillendirdi.

Köyde yaşayan evli 2 çocuk babası Ercan Hamdemir, 31 Mart 2019'da gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 3 aday arasından 135 oy alarak muhtar seçildi. Göreve başlayan Hamdemir, bir kaç ağaç dışında kurak olan köyü vatandaşlar ile birlikte ağaçlandırmaya karar verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü'nden 10 bin adet leylan, mavi selvi ve çam sediri alan Hamdemir, bu fidanları köyün 3 mezarlığı başta olmak üzere, okul ve evlerin önü ile tepeye dikti. Fidanların etrafını duvarla çeviren muhtar, sulanması içinde ağaçların altına damla sulama sistemi döşedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından da 1440 köy muhtarı arasından örnek muhtar seçilen Hamdemir, 1 yıl içinde birçok çalışmaya da imza attı.

'İKLİMİ DEĞİŞTİRMEK İNSANIN ELİNDE'

Hamdemir, köyün Anadolu'nun en kurak bölgesi olduğunu, seçimi kazandıktan sonra kendilerine 'yeşil bir Alahacılı' hedefi koyduklarını söyledi. Seçimden sonra köyü yeşillendirmek için çalışma başlattıklarını belirten Hamdemir, "Hayırsever hemşerilerimizle birlikte, Orman Genel Müdürlüğünden ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden fidan temin ettik. Fidanlar geldikten sonra köylülerimizle birlikte diktik. Ne kadar ağaç dikersek ileriki nesillere daha fazla faydası olacağını düşündük. İklimi değiştirmek insanın elindedir. Biz de ağaç dikerek bunu gerçekleştirmek istedik. Köyümüzü Tokat'ın, Trabzon'un köyleri gibi yeşil yapmak için yola çıktık. Yılsonuna kadar 4 bin tane daha meyve ağacı dikmeyi hedefliyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden Ali Demir ise, köyün yeşillendirilmesinden memnun olduğunu söyleyerek, "Köyümüz kuraktı, bir tane ağaç yoktu. Muhtarımız gitti, Ankara'ya müracaat etti. Köyümüzü yeşillendirdi. Fidanları diktikten sonra yağmurumuz da çoğaldı. Bu durum mahsül verimine de etki edecek" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Haymana, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:00 Kaynak: DHA

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