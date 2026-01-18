Muhtar: Köy tamamen tahliye edilmeyecek

Düzce'nin Fındıklıaksu köyü Muhtarı Zekeriya Beyaz, heyelan riski nedeniyle köyün tamamen tahliye edilmesini istediği yönündeki algının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Muhtar Zekeriya Beyaz, yaptığı açıklamada, köyde art arda yaşanan toprak kaymaları sonrası sahada incelemelerde bulunduğunu ve riskin devam ettiğini gözlemlediğini belirtti. Muhtemel heyelanlarda yolların kapanma ihtimaline karşı bir uyarıda bulunduğunu ancak bunun yanlış anlaşıldığını ifade eden Beyaz, şunları kaydetti:

"Kamuoyunda sanki tüm köy halkının köyü terk etmesini istemişim gibi bir algı oluştu, bu doğru değil. Yaptığım uyarı, tüm köy halkına yönelik değildir. Özellikle yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın, muhtemel bir heyelan durumunda yolların kapanmasıyla mağduriyet yaşamamaları için tedbir amaçlı olarak geçici süreyle köyden ayrılmalarını önerdim."

Muhtar Beyaz, amaçlarının panik oluşturmak değil, can güvenliğini önceleyen bir farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayarak, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve yetkili kurumlarla iletişim halinde olduklarını sözlerine ekledi. - DÜZCE