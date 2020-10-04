Muhtardan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

Kayseri'de muhtarlık yapan Mehmet Farsak, 'Pandemi Destek' adı altında cep telefonlarına uygulama gönderdiğini ve bu uygulama ile tüm bilgilerin kopyalanarak dolandırıcılık yapıldığı uyarısında bulundu.

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi Muhtarı Mehmet Farsak, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, dolandırıcıların pandemi döneminde vatandaşların duyarlılığından faydalanmaya çalıştıkları konusunda uyarıda bulundu. Farsak, dolandırıcıların 'Pandemi Destek' adı altındaki bir uygulamayı vatandaşların cep telefonlarına gönderdiğini, gönderilen uygulamaya tıklandığında, cep telefonu kullanıcısının tüm bilgilerinin karşı tarafa aktarıldığını söyledi.

Muhtar Farsak, Sindelhöyük Mahallesi'nde iki kişinin bu şekilde dolandırıldığını belirterek, vatandaşları uyardı. - KAYSERİ