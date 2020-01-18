Muhtarlar 1915 Çanakkale boğaz köprüsü inşaatını gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtarlar 1915 Çanakkale boğaz köprüsü inşaatını gezdi - Son Dakika

Muhtarlar 1915 Çanakkale boğaz köprüsü inşaatını gezdi

6 saat önce

Ak Parti Çan İl Genel Meclis üyesi Murat Okan, Muhtarlar ile Lapseki ilçesinde İnşaatı devam eden 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü inşaatını ve Şahinli köyünde faaliyette olan Tümad Madenciliğe ait altın madeni işletmesini ziyaret ettiler.

Muhtarlar 1915 Çanakkale boğaz köprüsü inşaatını gezdi, System.String[]

Ak Parti Çan İl Genel Meclis üyesi Murat Okan, Muhtarlar ile Lapseki ilçesinde İnşaatı devam eden 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü inşaatını ve Şahinli köyünde faaliyette olan Tümad Madenciliğe ait altın madeni işletmesini ziyaret ettiler.


Ak Parti Çan İl Genel Meclis üyesi Murat Okan ve Çan İlçesi köylerindeki muhtarlar Lapseki ilçesinde Yapımı devam eden 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü şantiyesini ziyaret ederek buradaki çalışmalar hakkında inşaat yetkililerinden bilgi aldılar. Daha sonra Şahinli köyünde çalışmalarını sürdüren altın madenini ziyaret eden heyet burada şirket yetkililerinin verdiği seminere katıldılar. Ak Parti İl Genel Meclis üyesi Murat Okan, " Şahinli köyü altın madeni işletmesi ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü inşaat sahasını muhtarlarımız ile ziyaret ettik. Milli kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması ve köprü inşaatımızın hızla yükselmesinden hep beraber gurur duyduk" dedi. - ÇANAKKALE

Boğaz Köprüsü, Çanakkale, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:08 Kaynak: İHA
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