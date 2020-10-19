Muhtarların saygı duruşuna eşlik eden sokak köpeği gülümsetti - Son Dakika

Muhtarların saygı duruşuna eşlik eden sokak köpeği gülümsetti

19.10.2020 11:37

Muhtarların saygı duruşuna eşlik eden sokak köpeği gülümsetti Isparta'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolaysıyla düzenlenen törende bir sokak köpeğinin muhtarların arasına girip saygı duruşuna eşlik etmesi görenleri gülümsetti.

Muhtarların saygı duruşuna eşlik eden sokak köpeği gülümsetti

ISPARTA - Isparta'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolaysıyla düzenlenen törende bir sokak köpeğinin muhtarların arasına girip saygı duruşuna eşlik etmesi görenleri gülümsetti.

Isparta'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi ve merkez mahalle muhtarları katıldı. Yağmur altında gerçekleşen törende Büyükleblebi, Atatürk anıtına çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Saygı duruşuna eşlik etti

Saygı duruşu sırasında bir sokak köpeğinin muhtarların arasına girerek, eşlik etmesi törene katılanları gülümsetti. Saygı duruşu boyunca kıpırdamayan köpek, İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada da olduğu yerde bekledi.

"Muhtarlığın önemi pandemiyle birlikte daha iyi anlaşıldı"

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, bu yıl 6'ncı kez muhtarlar gününü kutladıklarını belirtti. Muhtarlığın Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine geçen ender birimlerden birisi olduğuna değinen Büyükleblebi, "Bu açıdan önemli bir birim. Ayrıca muhtarlık kendisini her dönem yenileyen bir müessese. Muhtarlığın önemi son dönemdeki pandemiyle birlikte daha da iyi anlaşıldı. Sıkıntılı geçen pandemi döneminde devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gören muhtarlar, bu dönemde büyük çalışmalar yaptı. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamalarında onlara yardımcı olduk. Yine sokağa çıkma kısıtlamasında muhtarlarımız fırın olmayan yerlerde sokak sokak dolaşarak ekmek dağıttı. Maske dağıtımında belediyenin tedarik ettiği maskeleri yine ev ev dolaşarak dağıttık. Şu anda muhtarlarımız filyasyon ekiplerinde devletimiz adına görev yapmaktadır. Tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutlar, başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.

Muhtarların saygı duruşuna eşlik eden sokak köpeği gülümsetti
Muhtarların saygı duruşuna eşlik eden sokak köpeği gülümsetti
Muhtarların saygı duruşuna eşlik eden sokak köpeği gülümsetti
Muhtarların saygı duruşuna eşlik eden sokak köpeği gülümsetti
Muhtarların saygı duruşuna eşlik eden sokak köpeği gülümsetti

Muhtarlar Günü, Cumhuriyet, Isparta, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muhtarların saygı duruşuna eşlik eden sokak köpeği gülümsetti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan: Ordumuz, 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Ölümü göze alan köylüler çam fıstığı hasadına başladı! Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyudu, polis camı kırarak müdahale etti Rıdvan Dilmen'den Süper Lig kehaneti: Şampiyon, 4 hafta kala belli olur Koronaya davullu zurnalı davetiye! Ekiplerin müdahale ettiği düğünde vatandaşlara ceza yağdı Fenomenlerin, çocuk işçileri kullanarak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu
Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu Son Dakika: Karadeniz'de bulunan doğal gaz, bu yıl denizlerde keşfedilen en büyük rezerv oldu         
11:39
Ankara'da konuşlandırılmak üzere yola çıkan S-400'ler, Samsun'dan geçerken görüntülendi Ankara'da konuşlandırılmak üzere yola çıkan S-400'ler, Samsun'dan geçerken görüntülendi         
11:23
Selçuk Şahin F.Bahçe'de göreve başladı mı? Göztepe maçı sonrası dikkat çeken kare Selçuk Şahin F.Bahçe'de göreve başladı mı? Göztepe maçı sonrası dikkat çeken kare         
10:52
Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine Uzaktan eğitim dersinde öğretmenine "Mal" diyen öğrenci aldığı yanıtla sosyal medyada gündem oldu         
10:24
Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı         
09:57
Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın Kuzeni tarafından istismar edildiğini söyleyen küçük kıza, annesinden akılalmaz sözler: Sus kızım, aramızda sır kalsın         
09:42
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi Bu meyve ağacından Gümüşhane'de başka yok! Trabzon Hurması kentte ilk kez yetiştirildi         
09:17
SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi         
08:54
Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi Oyuncu Begüm Birgören ile Mehmet Cemil evlendi         
08:26
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu         
08:05
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı         
21:54
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 12:09:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhtarların saygı duruşuna eşlik eden sokak köpeği gülümsetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei