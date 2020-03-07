Son Dakika › Magazin › 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor - Son Dakika Magazin
'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
6 saat önce
Bir süredir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Muhterem Nur'un vefat ettiği haberi ortalığı karıştırdı.
Bir süredir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Muhterem Nur'un vefat ettiği haberi ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada yayılan bu iddiaya Müslüm Gürses'in eski dostlu Elenor Plak'ın sahibi Muhteşem Candan'dan açıklama geldi.
Candan, yaptığı açıklamada; Muhterem Nur yaşıyor. Hatta artık diyaliz makinesine bağlı değil. Gözlerini açtı, ayak parmaklarını hareket ettiriyor. Durumu beklenenin tam tersine iyi. Bütün sevenlerinden dua bekliyoruz.' İfadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:59
Son Dakika Tüm dünyanın beklediği haber ABD'den geldi: Koronavirüs aşısını insanlar üzerinde deneyeceğiz Muhterem Nur'un ailesi, ölüm haberlerini yalanladı Başsavcılık, Barış Pehlivan'ın cezaevinde darp edildiği iddiasını yalanladı Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu