Muhteşem Yüzyıl'ın Dijital Avatarları Metaverse'de Büyük İlgi Gördü! - Son Dakika
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Muhteşem Yüzyıl'ın Dijital Avatarları Metaverse'de Büyük İlgi Gördü!

Muhteşem Yüzyıl\'ın Dijital Avatarları Metaverse\'de Büyük İlgi Gördü!

Global dizi Muhteşem Yüzyıl, metaverse'de yer alan ilk Türk dizisi oldu ve karakterlerinin dijital avatarları büyük ilgi gördü. Toplamda bin 500 dijital avatar geliştirilen dizi, The Sandbox platformunda yer alarak metaverse dünyasında yerini aldı. Dizi karakterlerinin avatarları, satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükendi ve bu durum, dizinin dünya çapındaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

09.07.2024 17:51
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Türk yapımı efsane Osmanlı dizisi Muhteşem Yüzyıl, televizyon ekranlarının ardından şimdi de dijital ekosistemde adından söz ettiriyor. Dizi karakterlerinin dijital avatarları satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükendi. Bu arada, Muhteşem Yüzyıl, toplam bin 500 dijital avatar ile metaverse dünyasında yer alan ilk Türk dizi unvanı kazandı.

Efsane dizi Muhteşem Yüzyıl'ın avatarları, metaverse dünyasında yerini aldı. Avatarların duyurusu, Tims Productions ve The Sandbox ortaklığıyla kısa süre önce yapılmıştı. The Sandbox platformunda yer alan ilk Türk dizisi olan Muhteşem Yüzyıl'ın dijital avatar koleksiyonu, dijital sanat eseri meraklılarını heyecanlandırmıştı. Avatarlar, yayınlandıktan kısa bir süre sonra tükendi. Dizinin dünya genelindeki hayranlarının ve dijital sanat tutkunlarının avatarlara talebi, diziye olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Toplamda bin 500 dijital avatar geliştirildi!

Muhteşem Yüzyıl, 140'tan fazla ülkede 500 milyona yakın izleyiciye ulaştı. Yayınlandığı günden itibaren pek çok rekora imza atan Muhteşem Yüzyıl, global dizi sektöründe fenomen haline geldi. Bu ilgi, dijital evrende de kendini hissettirdi. Dizi karakterlerinin dijital avatarları, Tims Productions ve The Sandbox ortaklığıyla tasarlandı. Farklı renklerde toplamda bin 500 dijital avatar geliştirildi.

Avatarlar, Muhteşem Yüzyıl oyunu ile birlikte satışa çıktı

Avatarlar, The Sandbox platformunda Muhteşem Yüzyıl oyunu ile birlikte satışa çıktı. Oyun içinde karakter görünümü olarak kullanılabilen avatarlar, satışa çıktığı andan itibaren yoğun bir ilgi gördü. Dijital avatar koleksiyonunun tamamı, satışa açıldıktan kısa bir süre sonra tükendi. Avatarlara olan olağanüstü talep, dizinin dünya çapındaki etkisini ortaya koydu.

Metaverse'e giren ilk Türk dizisi ünvanı kazandı

Muhteşem Yüzyıl, dijital avatarlarla The Sandbox metaverse dünyasına giren ilk Türk dizisi ünvanı kazandı. Ayrıca, The Walking Dead'den sonra bu evrene dahil olan ikinci global dizi oldu. Bu evrende yer almak isteyenler OpenSea ve The Sandbox platformu üzerinden dijital avatarları satın alanlara teklif vererek, avatarları tekrar satın alabiliyor.

Öte yandan, Muhteşem Yüzyıl ekibi, yeni avatar koleksiyonu ve oyun deneyimleri için çalışmalara başladıklarını duyurdu.


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