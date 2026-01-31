Mükremin Suludere Yeniden Seçildi

Çelik Eşyacılar Odası'nın yapılan genel kurulunda mevcut başkan Mükremin Suludere yeniden seçilerek güven tazeledi.

Çelik Eşyacılar ve Mefruşatçılar Odası seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleşti. Toplantıya, TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, Oda Başkanları ve üyeler katıldı. Toplantının divan başkanlığını KESOB Başkanı Şeyhi Odakır yaptı. Gündem maddeleri oybirliği ile kabul edilerek seçimlere geçildi. Tek liste ile tamamlanan seçimde, mevcut başkan Mükremin Suludere güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Başkan Odakır, Suludere'yi tebrik ederek görevinde başarılar diledi. - KAYSERİ