Son Dakika Haberleri: Mülteciler kendi memleketlerine tatile gidebilir mi, Avrupa ve Türkiye'de yasalar ne diyor?
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Mülteciler kendi memleketlerine tatile gidebilir mi, Avrupa ve Türkiye'de yasalar ne diyor?

1 saat önce

Almanya'da yasalar mültecilerin ülkelerine dönmelerine olanak tanımıyor. Mültecinin ülkesine dönmesi, hayati tehlikesi bulunmadığı anlamına geleceği için kendisine sağlanan korumaya ihtiyaç kalmadığı şeklinde değerlendiriliyor.

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Siyasi sığınmacılar tatil için kendi memleketlerine gidebilir mi? Bu soru yaz döneminde Avrupa'da sık sık gündeme geldi. Alman Bild gazetesi için çalışan, kendisi de Suriyeli bir mülteci olan muhabir Suriyelilerin düzenli olarak tatil için ülkelerine gittiklerini öne süren bir haber kaleme aldı. Bu tür tatil turlarını düzenleyen şirketlerin varlığından da bahsetti. Kamuoyunda ses getiren iddialar, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'i açıklama yapmaya zorladı; mültecilere seslenen Alman Bakan "Suriye'ye giderseniz statülerinizi iptal ederiz" dedi.


Bu haber söz konusu olayla ilgili ilk değil. Özellikle Avrupa'da aşırı sağ seçmene hitap eden medya organları konuyu daha önce de birçok kez gündeme getirdi. 2016'da Fransız "Valeurs Actuelles" dergisi Almanya'daki Afgan, Iraklı ve Suriyeli mültecilerin tatillerini ülkelerinde geçirdiklerini savundu. 2018'de Belçikalı aşırı sağcılarla bağlantılı haber sitesi Medias-Presse benzer iddiaları haberleştirdi.

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Almanya, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:38 
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