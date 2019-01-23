Multi Milyarder Kadının Kaçırıldığı Haberi Avusturya'yı Karıştırdı

AVUSTURYA'nın Eisenstadt kentinde bakıcısıyla birlikte giderken, siyah iki limuzinin durup Theresia Ottrubay'ı kaçırdığı haberi, Avusturya'yı alarma geçirdi.

AVUSTURYA'nın Eisenstadt kentinde bakıcısıyla birlikte giderken, siyah iki limuzinin durup Theresia Ottrubay'ı kaçırdığı haberi, Avusturya'yı alarma geçirdi. İçişleri bakanlığı ve polis hemen uluslararası soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı kaçırılan kişinin kimliğini önce açıklamak istemedi. Ancak kaçırılan kadının Avusturya'nın tanınmış multi milyarder soylu Esterhazy ailesinden, Esterhazy Vakfı Başkanı Stefan Ottrubay'ın annesi Theresia Ottrubay olduğu bildirildi.



KAÇIRILMADI, İSTEYEREK GİTTİ



Soruşturma başlatan polis daha sonra kadının kaçırılmadığını, isteyerek gittiğini açıkladı. Kadını götüren kişilerin gece Tirol polisine haber verdiği ve kadının Kitzbühl kayak merkezinde kızının yanında olduğu kaydedildi. Krone Gazetesi ise bunun aile içi para meselesi yüzünden yaşandığını iddia etti. Aile ile konu hakkında konuşmak istemedi.

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