Son Dakika Haberleri: Münbiç Sınırına Askeri Sevkiyat

Münbiç Sınırına Askeri Sevkiyat

37 dakika önce

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları kapsamında Münbiç sınırına askeri sevkiyat yapıldı.

Münbiç Sınırına Askeri Sevkiyat, System.String[]
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları kapsamında Münbiç sınırına askeri sevkiyat yapıldı. Münbiç sınırına seyreden tırların üzerindeki tanklar, Cerablus kırsalında görüntülendi.

Suriye'nin Cerablus ile Münbiç kenti sınırındaki Dedat bölgesine Türk Silahlı Birliklerine ait tank ve zırhlı araç sevkiyatı sürüyor. Türkiye'deki çeşitli birliklerden yola çıkan tank ve zırhlı araçlar, Karkamış Sınır Kapısından girerek, bölgeye doğru ilerliyor. Cerablus kırsalında görüntülenen yaklaşık 10 araçlık askeri konvoyun, Dedat'ta bulunan üs bölgesine doğru seyrettiği öğrenildi. - CERABLUS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:08 Kaynak: İHA

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