Münbiç Sınırına Askeri Sevkiyat
37 dakika önce
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları kapsamında Münbiç sınırına askeri sevkiyat yapıldı.
Türkiye
'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları kapsamında Münbiç
sınırına askeri sevkiyat yapıldı. Münbiç sınırına seyreden tırların üzerindeki tanklar, Cerablus
kırsalında görüntülendi. Suriye
'nin Cerablus ile Münbiç kenti sınırındaki Dedat bölgesine Türk Silahlı Birliklerine ait tank ve zırhlı araç sevkiyatı sürüyor. Türkiye'deki çeşitli birliklerden yola çıkan tank ve zırhlı araçlar, Karkamış
Sınır Kapısından girerek, bölgeye doğru ilerliyor. Cerablus kırsalında görüntülenen yaklaşık 10 araçlık askeri konvoyun, Dedat'ta bulunan üs bölgesine doğru seyrettiği öğrenildi. - CERABLUS
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:08 Kaynak: İHA
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