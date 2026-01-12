Munshiganj\'da Bal Hasadı Hummalı

Bangladeş'in Munshiganj kasabasındaki bir tarlada elinde bir bal peteği taşıyan bir arıcı, 11 Ocak 2026. (Fotoğraf: Habibur Rahman/Xinhua)

MUNSHİGANJ, 12 Ocak (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Munshiganj kasabasında bal peteği taşıyan ve bal çıkaran arıcılar tarlada hummalı bir çalışma yürütüyor.