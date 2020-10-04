Muradiye'de dereye düşen 3 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde dereye düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Gönderme Mahallesinde 3 yaşındaki E.Ç, 5 yaşındaki ağabeyi ile evlerinin önünde oynarken dereye düştü.
Torununu ağabeyinin yanında göremeyen dedesi sudan çıkardığı E.Ç'yi kendi imkanlarıyla Muradiye Devlet Hastanesine götürdü.
Müdahalelere rağmen kurtarılamayan E.Ç'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 14:35 - Kaynak: AA
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