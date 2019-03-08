Muradiye'de Ticari Taksi Uçuruma Devrildi: 2 Yaralı
1 saat önce
Muradiye ilçesinde ticari taksinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Muradiye
ilçesinde ticari taksinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Mehmet Ali Uçar
(34) idaresindeki 04 T 0251 plakalı ticari taksi, Karahan Kavşağı'nda şarampole devrildi.
Kazada sürücü Uçar ve Mehmet Şerif
Aydemir (51) araçta sıkıştı. İtfaiye
ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla Erciş
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:48 Kaynak: AA
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