Son Dakika Haberleri: Muradiye'de Ticari Taksi Uçuruma Devrildi: 2 Yaralı

Muradiye'de Ticari Taksi Uçuruma Devrildi: 2 Yaralı

1 saat önce

Muradiye ilçesinde ticari taksinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Muradiye ilçesinde ticari taksinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Uçar (34) idaresindeki 04 T 0251 plakalı ticari taksi, Karahan Kavşağı'nda şarampole devrildi.

Kazada sürücü Uçar ve Mehmet Şerif Aydemir (51) araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:48 Kaynak: AA

Mehmet Ali Uçar, Muradiye, Güncel
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