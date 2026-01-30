Van'ın Muradiye ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Muradiye Şelalesi kısmen dondu.
Metrelerce yükseklikten akan ve her mevsim farklı manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelalenin çevresi, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.
Kısmen buzla kaplanan şelaleye gelen vatandaşlar, karla bütünleşen manzaranın tadını çıkardı.
Şelalenin buz tutan bölümleri ile karla kaplanan çevresi dronla görüntülendi.
