Murat Aksu, World Abilitysport Başkan Yardımcısı

Spor

30.01.2026 16:27
Dr. Murat Aksu, World Abilitysport Yönetim Kurulu'nda Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (World Abilitysport) Başkan Yardımcısı seçildi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, World Abilitysport Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürürken, İstanbul'da yoğun bir gündemle gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Bu seçimle birlikte Aksu, federasyonun üst yönetiminde daha geniş kapsamlı bir sorumluluk üstlenmiş oldu.

World Abilitysport Yönetim Kurulu çalışmalarında aktif rol alan Dr. Aksu'nun Başkan Yardımcılığına seçilmesi, federasyonun önceliklerinin hayata geçirilmesi sürecinde koordinasyon ve temsil kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Aksu'nun Paralimpik sporlar alanındaki uzun soluklu çalışmaları, uluslararası spor yönetişimindeki deneyimi ve kapsayıcı spora ilişkin kararlı yaklaşımı, bu yeni sorumluluğun temel dayanakları arasında yer alıyor.

Göreve ilişkin açıklamada bulunan Aksu, "World Abilitysport Yönetim Kurulu'nda yürüttüğüm çalışmaları, Başkan Yardımcılığı sorumluluğuyla daha güçlü bir biçimde sürdürmek benim için büyük bir onur. Engelli bireylerin spora erişimini güçlendiren, sporcuların gelişimini destekleyen ve kapsayıcılığı uluslararası ölçekte ilerleten çalışmaları; ortak akıl ve iş birliğiyle, somut sonuçlara dönüştürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

