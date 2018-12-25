Murat Dağı Kızılay Kampı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Devredildi

Kütahya'nın Gediz İlçesi Murat Dağı'nda bulunan ve 2065 yılına kadar Türk Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü'ne tahsisi bulunan Gençlik Tesisleri ile Spor ve Gezi Kampı Gençlik ve Spor Bakanlığına yapılan törenle devredildi.

Kütahya'nın Gediz İlçesi Murat Dağı'nda bulunan ve 2065 yılına kadar Türk Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü'ne tahsisi bulunan Gençlik Tesisleri ile Spor ve Gezi Kampı Gençlik ve Spor Bakanlığına yapılan törenle devredildi.



Törene AK Parti Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin katıldı.



Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın ise, "Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Spora destek vermek bizim de görevimiz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



Konuyla ilgili konuşan Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, "Tesisin başından itibaren devir işlemlerinde yardımlarını eksik etmeyen; başta milletvekilimiz Ahmet Tan olmak üzere, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen'e, Türk Kızılay'ı Derneğine, Kütahya Orman İşletme Bölge Müdürü Adnan Kayım'a, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder'e, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın'a, Ak Parti İlçe Başkanı Mesut Yörük'e, Gediz halkı ve sporcular adına teşekkür ederim" dedi.(RB-EFE) - KÜTAHYA

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