Murat Dağı'nda karların erimesinin ardından ters laleler açmaya başladı - Son Dakika
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Murat Dağı'nda karların erimesinin ardından ters laleler açmaya başladı

18.05.2022 14:50
Murat Dağı'nda karların erimesinin ardından ters laleler açmaya başladı

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sunuyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Murat Dağı'nda açan ters laleler görsel şölen sunuyor.

Halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen, bölgenin endemik türlerinden ters laleler (Fritillaria pinardii) zarafeti ve güzelliğiyle hayat bulduğu Murat Dağı'na ayrı bir renk katıyor.

İlkbaharda açan ters laleler yaklaşık 20 gün dağın eteklerini süsleyecek.

Bölgede incelemelerde bulunan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Gediz Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Basri Karayel, AA muhabirine, Murat Dağı'nın birçok endemik bitkiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Murat Dağı'ndaki karların erimesiyle ters lalelerin açmaya başladığını belirten Karayel, şöyle konuştu:

"Ters lale özellikle bölgemizde Murat Dağı'na has bir endemik bitki türüdür. Ters lale genellikle bin ile 2 bin 500 metre rakımda yetişen bir bitkidir. Bu bölgedeki ters lalenin iç kısmı sarı ve bal renginde, üst kısmı ise mor ve kahverengi bir renge sahiptir. En önemli özelliği tek çiçek olması. Nadiren de çift çiçek görülen türleri de vardır. Yapraklar üç ve sekiz adet duman renginde olup mızrak şeklindedir. Boyları genellikle 6 ile 20 santimetre arasındadır."

Karayel, bu lalelerle ilgili bölüm olarak kültürel çalışmalar da yapacaklarını sözlerine ekledi.

Murat Dağı'nda karların erimesinin ardından ters laleler açmaya başladı
Murat Dağı'nda karların erimesinin ardından ters laleler açmaya başladı
Murat Dağı'nda karların erimesinin ardından ters laleler açmaya başladı
Murat Dağı'nda karların erimesinin ardından ters laleler açmaya başladı
Murat Dağı'nda karların erimesinin ardından ters laleler açmaya başladı

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Kaynak: AA

Dumlupınar Üniversitesi, Murat Dağı, Kütahya, Lale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Dağı'nda karların erimesinin ardından ters laleler açmaya başladı - Son Dakika


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