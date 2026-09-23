Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur yorumu: Benim hikâyem sandığınız gibi değil - Son Dakika
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Murat Dalkılıç'tan Merve Boluğur yorumu: Benim hikâyem sandığınız gibi değil

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Murat Dalkılıç\'tan Merve Boluğur yorumu: Benim hikâyem sandığınız gibi değil
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Murat Dalkılıç, Merve Boluğur ile geçmiş evliliği ve sağlık sorunları üzerinden yapılan yorumlara tepki göstererek, "Benim hikâyem sizin zannettiğiniz gibi değil" dedi.

Murat Dalkılıç'ın Özgü Kaya ile yaşadığı ilişki üzerinden yapılan bir yorum, konuyu yıllar önce boşandığı Merve Boluğur'a kadar götürdü. Hakkında yazılanları gören Dalkılıç ise bu kez sessizliğini bozdu. Ünlü şarkıcı, geçmiş evliliği ve yaşadığı sağlık sorunları üzerinden yapılan yorumlara dikkat çeken bir yanıt verdi.

BİR YORUMLA ESKİ DEFTERLER AÇILDI

Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya'nın birlikteliği devam ederken çiftin yaptığı paylaşımlar da takipçilerinin ilgisini çekiyor. Ancak Dalkılıç'ın son paylaşımına gelen bir yorum, bugünkü ilişkisinden çok geçmiş evliliğinin konuşulmasına neden oldu.

Bir kullanıcı, Dalkılıç'ın 2015 yılında evlenip 2017'de boşandığı Merve Boluğur'un ayrılık sonrasında değiştiğini savundu. Yorumda Dalkılıç'ın yaşadığı sağlık sorunları da geçmişteki evliliğiyle ilişkilendirildi.

DALKILIÇ CEVAP VERDİ

Kendi hayatıyla ilgili yapılan çıkarımları gören Dalkılıç, yorumu yanıtsız bırakmadı. İnsanların dışarıdan gördükleri üzerinden gerçekte ne yaşandığını bilmeden bir hikâye oluşturduğunu söyleyen şarkıcı, hakkındaki anlatılanların kendi gerçeğini yansıtmadığını belirtti.

Dalkılıç, tepkisini "Sizin kurduğunuz hikâyenin maalesef bir zerre gerçekliği yok benim hayatımda. Benim hikâyem sizin zannettiğiniz gibi değil" sözleriyle dile getirdi.

"ALLAH'IN SOPASI İNDİ" YORUMLARINA TEPKİ

Ünlü şarkıcının asıl tepki gösterdiği noktalardan biri de son yıllarda yaşadığı sağlık sorunlarının eski evliliğine bağlanması oldu.

Rahatsızlığının Merve Boluğur ile ayrılığından yıllar sonra ortaya çıktığına dikkat çeken Dalkılıç, yaşadıklarını "ilahi adalet" şeklinde yorumlayanlara da "Bana Allah'ın sopasının indiği falan yok, çok şükür sevdiği kuluyum" sözleriyle karşılık verdi.

Dalkılıç, insanların hayatında yaşanan her olumsuzluğun geçmişte birlikte oldukları kişilere bağlanamayacağını belirterek özel hayatı hakkında yapılan yorumlara mesafesini net biçimde ortaya koydu.

MERVE BOLUĞUR İLE EVLİLİĞİ YILLAR SONRA YİNE KONUŞULDU

Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2015 yılında nikah masasına oturmuş, yaklaşık iki yıl süren evliliklerini 2017'de anlaşmalı olarak noktalamıştı.

İkilinin yollarını ayırmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen evlilikleri zaman zaman yeniden magazin gündemine geliyor. Bu kez eski defterlerin açılmasına neden olan ise Dalkılıç'ın bugünkü ilişkisi üzerinden yapılan bir yorum oldu.

Murat DalkılıçMerve BoluğurMagazinSon Dakika

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