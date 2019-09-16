Son Dakika Haberleri: Murat Ilgaz'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev
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Murat Ilgaz'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev

1 saat önce

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Hollanda'nın PSV Eindhoven ile Portekiz'in Sporting takımları arasında 19 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Murat Ilgaz'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev, System.String[]

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Hollanda'nın PSV Eindhoven ile Portekiz'in Sporting takımları arasında 19 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Murat Ilgaz'ın gözlemci olacağı karşılaşma Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak.

PSV Eindhoven-Sporting maçını Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Murat Ilgaz, Eindhoven, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:40 Kaynak: AA
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