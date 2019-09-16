Murat Ilgaz'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev

UEFA gözlemcisi Murat Ilgaz, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Hollanda'nın PSV Eindhoven ile Portekiz'in Sporting takımları arasında 19 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Murat Ilgaz'ın gözlemci olacağı karşılaşma Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak.

PSV Eindhoven-Sporting maçını Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek.