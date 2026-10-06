Bakan Murat Kurum Fiji'de geleneksel gömleğiyle dikkat çekti - Son Dakika
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Bakan Murat Kurum Fiji'de geleneksel gömleğiyle dikkat çekti

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Bakan Murat Kurum Fiji\'de geleneksel gömleğiyle dikkat çekti
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 hazırlıkları kapsamında bulunduğu Fiji’de toplantıya katıldığı renkli ve geleneksel motifli gömlekle dikkat çekti. Üzerinde “Pacific PreCOP31” ve “Fiji & Tuvalu” ifadelerinin yer aldığı gömlek, buluşmanın renkli görüntüleri arasında öne çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesi hazırlık toplantıları kapsamında bulunduğu Fiji'de bu kez kıyafetiyle dikkat çekti. Kurum'un, bölgeye özgü geleneksel motiflerin yer aldığı renkli gömlekle katıldığı toplantıdan görüntüler dikkat çekti. 

Bakan Murat Kurum Fiji'de geleneksel gömleğiyle dikkat çekti

PRE-COP31 İÇİN FİJİ'DE BULUŞTULAR

Fiji ve Tuvalu, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 öncesindeki Pre-COP toplantılarına ev sahipliği yapıyor. 5-8 Ekim tarihleri arasındaki program kapsamında iklim değişikliği, iklim finansmanı, okyanusların korunması ve Pasifik ülkelerinin öncelikleri ele alınıyor. 

Kurum da toplantılar kapsamında Fiji'de düzenlenen Pre-COP Paydaş Toplantısı'na katılarak COP31 Eylem Gündemi'ni bölge ülkelerinin temsilcileriyle paylaştı. Eylem gündeminin 10 öncelikli tema, 6 küresel hedef, 11 girişim ve 13 destekleyici çıktı üzerine kurulduğu belirtildi. 

GELENEKSEL MOTİFLİ GÖMLEK DİKKAT ÇEKTİ

Toplantılar sırasında Kurum'un tercih ettiği renkli ve geleneksel motiflerle süslü gömlek de dikkat çekti. Gömlekte "Pacific PreCOP31" ve "Fiji & Tuvalu" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Kurum, Fiji'deki program kapsamında yaptığı paylaşımda, "Fiji’de geleneksel motifler, kültürel zenginlikler ve güçlü bir dayanışma ile küresel iklim diplomasisi için buluştuk" ifadelerini kullandı. Paylaşımında Pre-COP Zirvesi'ne de dikkat çeken Kurum, Pasifik bölgesinin iklim mücadelesindeki önceliklerinin COP31 sürecine taşınacağını belirtti. 

Bakan Murat Kurum Fiji'de geleneksel gömleğiyle dikkat çekti

"SADECE SÖZLER YETMEZ"

Fiji'deki açılışta konuşan Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede verilen sözlerin somut uygulamalarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Kurum, "Sözler denizi durdurmaz, evleri yangından korumaz. Bizi yalnızca uygulama kurtarabilir" mesajını verdi. 

Bakan Murat Kurum Fiji'de geleneksel gömleğiyle dikkat çekti

Fiji'deki Pre-COP toplantıları, Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 öncesindeki önemli hazırlık aşamalarından biri olarak öne çıkıyor. Resmi programda 1,5 derece hedefinin korunması, iklim finansmanına erişimin artırılması, okyanus-iklim ilişkisinin güçlendirilmesi ve Pasifik ülkelerinin sesinin küresel iklim diplomasisinde daha fazla duyulması başlıkları bulunuyor.

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