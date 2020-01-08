Murat Nehri dondu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Murat Nehri dondu - Son Dakika

Murat Nehri dondu

7 saat önce

Ağrı'yı etkisi altına alan soğuk havalardan dolayı Murat Nehri kısmi olarak dondu.

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Ağrı'yı etkisi altına alan soğuk havalardan dolayı Murat Nehri kısmi olarak dondu.


Donan Murat Nehri üzerinde oluşan buzların kırılıp suyun üzerinde yüzmesiyle ortaya çıkan görüntüler ilgi çekti. İlk defa kar gördüğünü söyleyen İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencisi Emrah Kaya, Murat Nehri'nin üzerinde bulunan bu ilgi çekici görüntüleri görünce şaşırdığını söyleyerek, "Bu manzarayı gördüğüm zaman kendimi Antarktika belgeseli izliyormuş gibi hissettim. Hava gerçekten soğuk ama bu ortamda bulunmak ayrı bir zevk veriyor" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Murat Nehri, Emrah Kaya, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:38 Kaynak: İHA
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