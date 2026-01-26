Murat Sağır Yeniden Başkan Seçildi

Karamürsel Emniyet ve Asayiş Derneği Olağan Kongresi'nde Murat Sağır, başkanlığa yeniden seçildi.

İlçedeki bir kafeteryada düzenlenen kongre, Sağır'ın tek aday olduğu seçimle gerçekleştirildi. Yapılan seçimde 32 üyenin 17'sinin oyunu alan Sağır, yeniden başkanlığa seçildi.

Sağır, yaptığı konuşmada, kongreye katılan üyelere teşekkür etti.

Sağır'ın yeni yönetiminde şu isimler yer aldı:

"Fatih Temiz, Hasan Özalay, Engin Bilgiç, Mansuri Şeker."