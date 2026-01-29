Murat Sancak Tahliye Edildi

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Futbolda bahis" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Sancak'ın, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanıp tahliyesine karar verildi.
