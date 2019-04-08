Son Dakika Haberleri: Murat Terzi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Oldu

Murat Terzi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Oldu

19 dakika önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nermin Kılıç, görevini Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Terzi'ye devretti.

Murat Terzi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Oldu, System.String[]
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nermin Kılıç, görevini Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Terzi'ye devretti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin yeni dekan vekili olan Prof. Dr. Murat Terzi düzenlenen tören ile görevini teslim aldı.

Fakülte dekanlığında düzenlenen devir teslim törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ve bölüm çalışanları katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Mehmet Kuran, "Fakültemizin çok hızlı gelişmesinde buralara gelmesinde büyük başarısı olan Kurucu dekan Nermin hocamız görevini daha ileriye götürmesi için başka bir öğretim üyemize devretmektedir. Hocalarımızın başarıları asla unutulmayacaktır. Yeni dekanımızın da yeni başarılara imza atacağına inanıyorum. Değerli Hocamız Prof. Dr. Nermin Kılıç'a başarılı çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederken yeni dekanımız sayın Prof. Dr. Murat Terzi'ye de başarılar diliyorum" dedi.

Görevi devralan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Murat Terzi kısa konuşmasında şunları söyledi: "Nermin Hocama çok teşekkür ediyorum. Kendisi çok deneyimli ve başarılı bir akademisyenimiz. Kendisinden desteklerinin sürmesini bekliyoruz."

Son olarak konuşan Prof. Dr. Nermin Kılıç ise, "3 yıl yüksekokul müdürlüğü 3 yıl da dekanlık görevi yürüttüm. Gerçekten çok güzel bir ortamda çalıştım. Bu kurum hepimizin. Tüm çalışma arkadaşlarıma, bölümlerime çok teşekkür ediyorum. Gururla görevi devrediyorum. Hocamıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:31 Kaynak: İHA

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