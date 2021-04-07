Murat Yıldırım koronavirüse yakalandı
07.04.2021 12:14
'Ramo' dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım Sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Bir yıl kovalamanın ardından evet, Kovid beni de yakaladı" ifadelerini kullandı.
Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in rol aldığı 'Ramo' dizisi setinde koronavirüsü paniği yaşandı. Murat Yıldırım'ın test sonucu pozitif çıktı. Yıldırım'ın tedavisine evinde başlandı.
KORONA BENİ DE YAKALADI
Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: "Bir yıl kovalamanın ardından evet, Kovid beni de yakaladı. 5. günümdeyim daha iyiyim çok daha iyi olacağım. Bütün dünyadan bu hastalığın gitmesi için dua ediyorum. Kendinize dikkat edin."
RAMO 40. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK
Bir kötü haber de Yıldırım'ın oynadığı Ramo dizisinden geldi. Reytinglerde istenilen başarıyı gösteremeyen dizi, erken final kararı aldı. Daha önce son 5 bölümünün kaldığı açıklanan dizi 40. bölümde final yapacak.
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