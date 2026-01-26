Murat Yıldız'dan Engellilere Umut Projesi - Son Dakika
Murat Yıldız'dan Engellilere Umut Projesi

Murat Yıldız\'dan Engellilere Umut Projesi
26.01.2026 14:31
Murat Yıldız, 'Bir Kapak Bir Hayat' projesiyle 322. tekerlekli sandalyeyi engelliye ulaştırdı.

Karabük'te, geçirdiği iş kazası sonrası hayata tutunan tekstil işçisi Murat Yıldız'ın (48), öğrencilerle kurduğu iş birliği sayesinde topladığı kapaklar karşılığında aldığı 322'nci tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşa ulaştırıldı.

2001 yılında Tekirdağ'da çalıştığı fabrikanın çatısından düşerek ağır yaralanan, evli ve 2 çocuk babası Murat Yıldız, kaza sonrası yürüme ve konuşma yetisini kaybetti. Yaklaşık 5 ay süren tedavi sürecinin ardından yeniden yürümeye başlayan ve konuşması kısmen düzelen Yıldız, memleketi Karabük'e dönerek tekstil fabrikasında çalışmaya başladı.

Çalıştığı fabrikanın da desteğiyle "Bir Kapak Bir Hayat" projesini hayata geçiren Yıldız, boş zamanlarında cadde, sokak ve okul önlerine yerleştirdiği bidonlarda plastik kapak toplamaya başladı. Yıldız, bunun yanı sıra çeşitli iş yerlerinden eski elbise askılıkları, iplik bobinleri ve kırık araç tamponları gibi atık malzemeleri de toplayarak ihtiyaç sahiplerine destek oldu.

Projeye en büyük katkılardan biri Fazlı Yeşilyurt Ortaokulu öğrencilerinden geldi. Öğrenciler, topladıkları mavi kapakları okul koridorlarına yerleştirilen 20 litrelik bidonlarda biriktirdi. Biriken kapaklar, Murat Yıldız tarafından teslim alınarak karşılığında temin edilen 322'nci tekerlekli sandalye, Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan yürüme engelli Mustafa Erdoğan'a (65) hediye edildi.

Diyabet hastalığı nedeniyle sol bacağı diz altından ampute edilen ve maddi zorluklarla mücadele eden Mustafa Erdoğan, Murat Yıldız ve projeye destek verenlere teşekkür etti.

Kampanyaya katılan öğrencilerden Buğlem Bakırcı (11), engelli vatandaşlara yardım etmek amacıyla çalışmaya destek verdiklerini belirterek, "Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. 'Bir kapak bir hayat' diyerek bu kampanyaya katkı sağladık" dedi.

Murat Yıldız ise 15 yılda toplanan mavi kapaklarla 322 engelli vatandaşa umut olduklarını ifade ederek, projeyi sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

