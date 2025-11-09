Muratpaşa Belediyesi'nden Ata'ya Saygı Yürüyüşü

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenleyecek. Belediye Başkanı Ümit Uysal, tüm vatandaşları fener alayına davet ederek, "Bizim Atatürk sevgimiz, bizim vatan sevgimiz, bizim anmalarımız, bayramlarımız geçmişe dair olduğu kadar daha da fazla geleceğe dairdir" dedi.

Antalya, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 87'nci yılında Muratpaşa Belediyesi'nin düzenleyeceği yaklaşık 4 kilometrelik fener alayıyla anacak. "Ata'ya Saygı Yürüyüşü", yarın saat 18.00'de Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'ndan başlayacak.

Uysal, 10 Kasımların bir anma olduğu kadar bir gelecek kurgusunun, bir hayalinin de ifadesi olduğunu belirterek, "Bizim Atatürk sevgimiz, bizim vatan sevgimiz, bizim anmalarımız, bayramlarımız geçmişe dair olduğu kadar daha da fazla geleceğe dairdir" diye konuştu.

Uysal, tüm kent sakinlerini 10 Kasım'da saat 18.00'de Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda buluşmaya davet etti.

Fener alayı, kent meydanından Erdal İnönü Kent Parkı'na kadar devam edecek. Tekelioğlu Caddesi'nde eski Lara Caddesi'ne uzanacak Ata'ya Saygı Yürüyüşü, yaklaşık 4 kilometrelik güzergahta gerçekleşecek.