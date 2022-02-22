MURATPAŞA'DA 22.02.2022 YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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MURATPAŞA'DA 22.02.2022 YOĞUNLUĞU

22.02.2022 17:52

ANTALYA'da evliliklerini takvimin sadece '0' ve '2'den oluştuğu 22.02.2022'de gerçekleştirmek isteyenler, nikah salonlarına akın etti.

ANTALYA'da evliliklerini takvimin sadece '0' ve '2'den oluştuğu 22.02.2022'de gerçekleştirmek isteyenler, nikah salonlarına akın etti. Muratpaşa Belediyesi'nde iki ayrı salonda 16 çift, bu özel günde dünya evine girerken Belediye Başkanı Ümit Uysal da 2 çiftin nikahını kıydı.

Evliliklerine özel ve akılda kalıcı bir tarihte başlamak isteyen çiftler, takvimin sadece '0' ve '2'den oluştuğu 22.02.2022'de nikah dairelerine akın etti. Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nde de aylar öncesinden randevu alan 16 çiftin nikahı kıyıldı. Belediye de iki ayrı salonda öğle saatlerinde başlayan yoğunluk gün boyu devam etti. Konukların biri çıkarken bir diğeri girdi gelin ve damat masası bir an olsun boş kalmadı.

Bu özel günde Başkan Uysal da önce Aytekin Kayıran ve Aslı Çakır çiftinin nikahını kıymak için cübbesini giydi. Başkan Uysal, kısa bir konuşmanın ardından çifte o beklenen soruyu sordu. Birbiri ardına salonda gelen 'Evet' cevapları yükseldi. İmzaların atılmasının ardından Başkan Uysal, aile cüzdanını geline teslim etti. Kayıran çifti, bugün özel olarak seçtiklerini belirtirken "Sadece 0 ve 2'den oluşmuyor. Tersten okuduğunuz da aynısı oluyor. Aşkımız zaten özel evlilik tarihimizi de özel bir güne getirmek istedik" diye konuştu.

Bu özel günde Berksu Sarıkaya ve Çağla Güllülü'nün de nikahını kıyan Başkan Uysal, gençlerin ya da evlenmek isteyen bu tip özel günlere her zaman yoğun ilgisinin bulunduğunu söyledi. Ancak 22.02.2022 tarihinin biraz daha özel bir tarih olduğuna inandığını dile getiren Başkan Uysal, "2, çift sayıların da sembolü ve evlilikler de bir çiftten oluşuyor. Kanıtlayamam ama iyi bir tarih olabilir. Evlenen tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum" dedi.

MURATPAŞA'DA 22.02.2022 YOĞUNLUĞU
MURATPAŞA'DA 22.02.2022 YOĞUNLUĞU
MURATPAŞA'DA 22.02.2022 YOĞUNLUĞU

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Muratpaşa'da 22.02.2022 yoğunluğu Muratpaşa'da 22.02.2022 yoğunluğu Antalya'nın nasıl turizmin başkenti olduğu Muratpaşa'da konuşulacak Antalya'nın nasıl turizmin başkenti olduğu Muratpaşa'da konuşulacak

Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MURATPAŞA'DA 22.02.2022 YOĞUNLUĞU - Son Dakika


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SON DAKİKA: MURATPAŞA'DA 22.02.2022 YOĞUNLUĞU - Son Dakika
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