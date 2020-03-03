Muratpaşa'da 8 Mart etkinlikleri iptal - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muratpaşa'da 8 Mart etkinlikleri iptal - Son Dakika

Muratpaşa'da 8 Mart etkinlikleri iptal

7 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda yapılacak etkinliklerini iptal edildiğini duyurdu.

Muratpaşa'da 8 Mart etkinlikleri iptal, System.String[]

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda yapılacak etkinliklerini iptal edildiğini duyurdu.


Muratpaşa Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 'Kadına şiddete hayır' demek, için Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştireceği büyük buluşma Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan saldırıda 34 Mehmetçiğin şehit düşmesi ve devam eden Bahar Kalkanı Harekatı dolayısıyla iptal edildi. Başkan Uysal, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda aynı zamanda 8 Mart'ta gerçekleştirilecek Yonca Lodi konserinin de iptal edildiğini belirtirken "Şehitlerimize tekrardan Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar, ulusumuza baş sağlığı dilerim" dedi.


Diğer yandan, 8 Mart kapsamında Muratpaşa Belediyesi fuayesinde, Antalya'da görev yapan kadın resim öğretmenlerinin 'Kadınlar kadınları anlatıyor' başlıklı karma resim sergisi açıldı. Sergi Cuma'ya kadar ücretsiz gezilebilecek. - ANTALYA

Dünya Kadınlar Günü, Muratpaşa, Emekçi, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Darbeci Hafter, Suriye'de büyükelçilik açıyor
Umreden gelen yolculara İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs kontrolü yapıldı Son Dakika: Haliç Köprüsü'nde alev alev yanan araç trafiği durma noktasına getirdi Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 18:37:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muratpaşa'da 8 Mart etkinlikleri iptal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]