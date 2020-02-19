Muratpaşa'da Komşu Meclisi - Son Dakika
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Muratpaşa'da Komşu Meclisi

6 saat önce

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye'nin ilk dijital demokrasi uygulaması Komşu Meclisi'nin tanıtımını 21 Şubat Cuma saat 11.00'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenecek lansmanla gerçekleştirecek.

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye'nin ilk dijital demokrasi uygulaması Komşu Meclisi'nin tanıtımını 21 Şubat Cuma saat 11.00'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenecek lansmanla gerçekleştirecek.


Türkiye'nin ilk dijital demokrasi uygulaması Komşu Meclisi, Muratpaşa'da başlıyor. Projenin tanıtım toplantısı, 21 Şubat Cuma saat 11.00'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Belediye Başkanı Ümit Uysal tarafından gerçekleştirilecek. Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden muhtarlara iş, sanat ve siyaset dünyasına kalabalık bir grubun davetli olduğu tanıtım toplantısında Uysal, lansmanla birlikte çevrimiçi olacak internet sitesi hakkında bilgi verecek.


Uysal, tüm detaylarının toplantıda açıklanacağı Komşu Meclisi'yle Muratpaşa'da katılımcı yönetim anlayışını geliştirmek ve bir demokrasi kültür haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. 13 yaş ve üzeri tüm Muratpaşa sakinlerinin Komşu Meclisi'nin doğal üyesi olduğunu belirten Uysal, "Komşu Meclisi ile Muratpaşa'mızda ortak iyiliği, Muratpaşalılık bilincini, komşu duyarlılığını, biz dilini, geleceği birlikte kurgulama heyecanını yükseltmek, kentimizin ortak mutluluğunu arttırmak istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Ümit Uysal, Muratpaşa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:39 Kaynak: İHA
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