Müren'i andılar
25 dakika önce
Repertuvarında Zeki Müren şarkılarına da yer veren Sözeri'ye konserin bir bölümünde oyuncu arkadaşı Zafer Sabuncu, Zeki Müren tiplemesiyle eşlik etti.
Repertuvarında Zeki Müren şarkılarına da yer veren Sözeri'ye konserin bir bölümünde oyuncu arkadaşı Zafer Sabuncu, Zeki Müren tiplemesiyle eşlik etti. İkili birlikte "Sorma" şarkısını seslendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:41
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