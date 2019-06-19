Son Dakika Haberleri: Mursi İçin Esenler'de gıyabi cenaze namazı kılındı
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Mursi İçin Esenler'de gıyabi cenaze namazı kılındı

59 dakika önce

MAHKEME salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Esenler'de öğleyin gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mursi İçin Esenler'de gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
MAHKEME salonunda fenalaşarak hayatını kaybeden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Esenler'de öğleyin gıyabi cenaze namazı kılındı. 68 yaşında hayatını kaybeden Mursi için son görevini yapmak için Esenlerli vatandaşlar öğle namazının ardından Esenler Merkez Camisi'nde saf tuttu. Esenlerde hayatını kaybeden iki vatandaşın cenaze namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaş katıldı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:23 Kaynak: DHA
Mısır, Muhammed Mursi, Esenler, Güncel
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