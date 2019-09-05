Son Dakika Haberleri: Mursi'nin oğlu Abdullah kalp krizinden vefat etti
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Mursi'nin oğlu Abdullah kalp krizinden vefat etti

3 saat önce

Mısır'da hapishanede hayatını kaybeden, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah Mursi, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Mursi'nin oğlu Abdullah kalp krizinden vefat etti, System.String[]

Mısır'da hapishanede hayatını kaybeden, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah Mursi, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

AA muhabirine konuşan Mursi'nin büyük oğlu Ahmed Mursi, "kardeşi Abdullah'ın geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini" söyledi.

Mursi ailesinin avukatı Abdulmunim Abdulmaksut da Abdullah Mursi'nin ölüm haberini doğruladı.

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, geçen haziran ayında mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.

Necla Mahmud ile evli olan Mursi'nin, Ahmed, Şeyma, Üsame, Ömer ve Abdullah adında 5 çocuğu vardı.

Mursi ailesi, Ekim 2018'de Kahire'nin batısında yer alan Şeyh Zayid bölgesindeki evlerine baskın yapan güvenlik güçlerinin Abdullah'ı gözaltına aldığını, aynı gün içinde de serbest bıraktığını duyurmuştu.

Abdullah ve arkadaşı Muhammed İmad Abdulmunim, Mart 2014'te bir kontrol noktasında durdurulan araçlarında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmış, Benha Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl hapis ve 10 bin Mısır cüneyhi para cezasına mahkum edilmişti. Abdullah Mursi 22 Temmuz 2015'te serbest bırakılmıştı. Mursi ailesi ise oğullarının uyuşturucu kullanmadığını, söz konusu tutuklamanın siyasi amaçlı olduğunu ifade etmişti.

Abdullah Mursi, babası Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Facebook hesabından, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve diğer yetkilileri babasını öldürmekle suçlayan paylaşımlarda bulunmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:04 Kaynak: AA
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