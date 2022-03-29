Muş Belediye Başkanı Asya, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Müştak Baba Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve yurt yöneticilerinin eşlik ettiği Asya, öğrencilerin sorularını yanıtladı, belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerle halay çeken Asya, görev süresince kentin ihtiyaç duyduğu birçok projeyi hayata geçirmeyi başardıklarını belirtti.

Fiziki mekanların yanı sıra şehrin öncelikli eksikliklerini giderdiklerini kaydeden Asya, şunları ifade etti:

"Tabi bu sürede sosyal belediyecilik alanında da gerekli çalışmaları yaptık. Son yıllarda gençlerimize, kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik faaliyetlerimizi artırdık. Özellikle öğrencilerimizin ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntıyı asgariye indirdik. Ulaşım sorununu ortak havuz ve akıllı kart sistemiyle ortadan kaldırdık. Şikayetlerinizi yerinde çözmek için bugünkü toplantımıza ulaşımdan sorumlu kooperatif yetkililerini de kendimizle getirdik. Öğrenci kardeşlerimizin rahatı için elimizden ne geliyorsa yapacağız."