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Muş Belediye Başkanı Asya, Regaip Kandili'ni kutladı - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Asya, Regaip Kandili'ni kutladı

02.02.2022 18:13
Muş Belediye Başkanı Asya, Regaip Kandili'ni kutladı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

İslam aleminin kandilini kutlayan Asya, mesajında, kandilin inançlarında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bereket ve mağfiret mevsimi olarak önemsenen mübarek üç aylara girmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Allah'ın rahmetinin sağanak gibi üzerimize yağdığı Regaip Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açık olduğu bu özel ay ve geceler biz inananlar adına kaçırılmaması gereken fırsattır. Taleplerin ve duaların kabul gördüğü bu geceleri hakkıyla idrak etmeyi umut ediyoruz. Gönlümüzü herkese açalım. Kardeşlik hislerimizi güçlendirelim. Birlik ve beraberliğimizi korumak için çaba harcayalım. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Muşlu hemşerilerim olmak üzere, tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve mübarek üç aylarını tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini diliyorum."

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Regaib Kandili, Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş Belediye Başkanı Asya, Regaip Kandili'ni kutladı - Son Dakika


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