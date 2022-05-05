Muş Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Muş Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapılan toplantıda, geçmiş bir ayda yapılan çalışmalar anlatıldı.

Başkan Asya yaptığı konuşmada, ramazan ayında yaklaşık 4 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştıklarını söyledi.

Ramazanın ilk iftarını belediyenin temizlik işçileriyle yaptıklarını dile getiren Asya, şöyle dedi:

"Dünya Yetimler Günü'nde de yetim kardeşlerimizle buluştuk. Tabi bir ay içerisinde eski yeni meclis üyelerimizle, 23 Nisan'da çocuklarımızla, sivil toplum örgütlerimiz ve meslek odalarımızla, toplumun farklı kesimleriyle de aynı sofrayı paylaştık. Ramazan'ın son iftarını da bu şehre ve insanlarımıza örneklik teşkil etmesi açısından önemli bulduğumuz iki kıymetli ailemizin barış merasiminden sonraki buluşmasını sağladık. 3 gündür de ilimiz ilçe, belde ve köylerinde halkımızı ziyaret edip bayramlaştık."

Kentte gençlik merkezleri ve Lale Vadisi Parkı'nın 2. etap çalışmalarına başlanıldığını ifade eden Belediye Başkanı Asya, şunları kaydetti:

" Karşıyaka'daki su depolarımızın ve isale hatlarımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımızı başlatarak 3 nolu su terfi merkezimizi de devreye almış olacağız. Cadde ve sokaklarımızın üst yapısında kullanacağımız bütün ihalemizi yaptık. Aynı şekilde yöresel ürünler halimizin ihalesi yapılarak sözleşmeye davet süreci başlatıldı. Hürriyet ve Eski Erzurum Caddeleri ile ara bağlantılarının üst yapı yapım ihalesi 23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. 2022 yılını da geçmiş yıllar gibi hizmetlerle dolu bir şekilde geçirmeyi hedefliyoruz."

Toplantıda daha sonra vatandaşın talep ve önerileri dinlendi.