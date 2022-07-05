Muş Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

05.07.2022 20:28
Muş Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Muş Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Muş Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Kentte yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Asya, bu yıl inşaat sezonunu verimli geçirmenin gayreti içinde olduklarını söyledi.

Bu yıl yatırım programının en önemli çalışmalarından birinin caddelerin üst yapısının yenilenmesi olduğunu dile getiren Asya, şöyle konuştu:

"Bayram sonrası hem Hürriyet Caddesi'ne hem de Eski Erzurum Cadde'sinde eş zamanlı bir şekilde asfalt kaldırım ve ara bağlantı çalışmalarımızı da başlatmış olacağız. Bir taraftan da kendi asfalt plentimizi de çalıştırarak diğer mahallelerimizdeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşaatları devam eden Kent Meydanı, Lale Vadisi Parkımızın 2. Etabı ve gençlik merkezlerimizde iyi bir mesafe kat ettik. Gayretli çalışmalarımızla bu projelerimizi de en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Bu şehrin en önemli projelerinden biri olan içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi çalışmalarını da yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilim ve Kongre Merkezi Projesi ile ilgili bir çalışma içinde olduklarını da belirten Asya, "İl Özel İdaresi işbirliğinde bu projemizin planlamasını yapıyoruz. En kısa sürede neticelendirerek somut bir adım atmış olacağız. Bunun yanı sıra Kale Mahallesi TOKİ konutları bölgesindeki peyzaj çalışmaları devam ediyor. Önemsediğimiz bir diğer çalışma olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaptırılan Tarihi Muratpaşa Cami inşaat çalışmalarına başlandı. Çar Çayı kenarını Lale Vadisi gibi güzelleştireceğiz." diye konuştu.

Asya, daha sonra toplantıya katılan vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.

YORUMLAR
500
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: 2053 YILI HEDEFİMİZ YILLIK 440 MİLYON TONA ÇIKARMAK BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: 2053 YILI HEDEFİMİZ YILLIK 440 MİLYON TONA ÇIKARMAK Muş'ta 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine yoğun ilgi Muş'ta 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesine yoğun ilgi
Kaynak: AA

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:58 Tahıl koridoru konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 hafta 10 gün içerisinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız
19:52 Otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 28 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
19:29 Ahmet Davutoğlu 2023 seçimleri hakkında konuştu: Kolay olmayacak
19:21 Tartıştığı 2 kardeşini ve araya giren annesine kurşun yağdıran genç, intihar etti
18:27 Federasyon soruşturma başlattı! Sierra Leone'da oynanan iki maçta toplam 187 gol atıldı
16:36 Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi
17:58 Rekabet Kurulu'ndan Obilet hakkında soruşturma başlattı
17:32 Rusya'da tutuklanan yıldız sporcu, ABD Başkanı Biden'a mektup yazarak yardım talep etti
17:04 Dünyaca ünlü tenis yıldızı Nick Kyrgios eski kız arkadaşına saldırmakla suçlandı
17:02 Herkes kızgın koçun harekete geçmesini bekliyordu, o ise yaptığıyla izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 20:58:57. #1.13#
SON DAKİKA: Muş Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement