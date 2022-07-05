Muş Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Muş Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Kentte yapılan ve planlanan çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Asya, bu yıl inşaat sezonunu verimli geçirmenin gayreti içinde olduklarını söyledi.

Bu yıl yatırım programının en önemli çalışmalarından birinin caddelerin üst yapısının yenilenmesi olduğunu dile getiren Asya, şöyle konuştu:

"Bayram sonrası hem Hürriyet Caddesi'ne hem de Eski Erzurum Cadde'sinde eş zamanlı bir şekilde asfalt kaldırım ve ara bağlantı çalışmalarımızı da başlatmış olacağız. Bir taraftan da kendi asfalt plentimizi de çalıştırarak diğer mahallelerimizdeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşaatları devam eden Kent Meydanı, Lale Vadisi Parkımızın 2. Etabı ve gençlik merkezlerimizde iyi bir mesafe kat ettik. Gayretli çalışmalarımızla bu projelerimizi de en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Bu şehrin en önemli projelerinden biri olan içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi çalışmalarını da yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilim ve Kongre Merkezi Projesi ile ilgili bir çalışma içinde olduklarını da belirten Asya, "İl Özel İdaresi işbirliğinde bu projemizin planlamasını yapıyoruz. En kısa sürede neticelendirerek somut bir adım atmış olacağız. Bunun yanı sıra Kale Mahallesi TOKİ konutları bölgesindeki peyzaj çalışmaları devam ediyor. Önemsediğimiz bir diğer çalışma olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaptırılan Tarihi Muratpaşa Cami inşaat çalışmalarına başlandı. Çar Çayı kenarını Lale Vadisi gibi güzelleştireceğiz." diye konuştu.

Asya, daha sonra toplantıya katılan vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.