Muş Belediyesi yol ağını genişletiyor - Son Dakika

Muş Belediyesi mahalle aralarında yeni yollar açarak ulaşım ağını genişletiyor.

Saray Mahallesi'nde çalışma başlatan belediye ekipleri, kısa sürede yolu asfaltlayarak hizmete açmayı planlanıyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, mahalle sakinleri ve esnafla sohbet ederek proje hakkında bilgilendirdi.

Asya, yaptığı açıklamada, "yol medeniyettir" anlayışıyla görev süresi içerisinde şehir merkezinde birçok yeni yol açtıklarını söyledi.

Bu sayede küçük dokunuşlarla büyük sorunları ortadan kaldırdıklarını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Mahalle aralarındaki bağlantı yollarını yaygınlaştırarak ulaşım ağımızı genişlettik. Ekiplerimiz son olarak Saray Mahallesi'nde vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı bölgede imar planımızda olan ancak bugüne kadar açılmayan bir yolu daha trafiğe açmak üzere çalışmalarını başlattı. Genişletme ve sıkıştırma çalışmalarının yapıldığı yolu bu sezon halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz."